【專家點評】周樂樂：市場擾動因素增加　關注低估值板塊

過去一周，A股因海外消息面突發擾動以及美股震盪加劇而持續表現弱勢，包括上證綜指、深證成指在內的主要指數全線下跌，其中創業板指跌幅最大。申万一級行業來看，28個行業全線下跌。一周表現較為抗跌的行業是銀行、鋼鐵、房地產等低估值行業。數據上來看，前期熱門板塊電子計算機、國防軍工、通信等板塊跌幅較為明顯，而銀行、地產等低估值行業走勢明顯好於其他行業，主要是因為市場近期考慮到外部環境緊張局勢的加劇加上美股大幅波動，市場資金選擇切換到房地產、銀行、鋼鐵等低估值板塊。

市場消息方面，市場關注的焦點在於中美關係的走向與國內經濟的恢復情況。今年，美國在軍事、區域性地緣政治、科技、人員往來等方面對中國採取了各種壓制措施。目前中美摩擦持續升級，美國對中國企業的打擊不斷加大。繼此前發布對華為的晶片供貨渠道進行封殺以及淨網行動計劃後，美國政府於9月4日又開始考慮將中芯國際列入貿易黑名單。與此同時，9月15日美國針對華為最新禁令的正式生效也進入倒計時，目前暫未傳出任何禁令再次延期的消息。一系列事件導致A股市場風險偏好收緊。國內經濟恢復繼續趨好，8月中國製造業採購經理指數(PMI)為51.0%，高於去年同期水平，表明需求恢復加快，供需循環逐步改善，經濟景氣持續恢復向好。進出口數據方面，8月我國外貿進出口2.88萬億元，增長6%，其中出口增長11.6%，超預期改善，表明隨着部分國家疫情得到控制，外需形成一定回補。

資金流向方面，由於近期美股震盪加劇，疊加海外消息面突發擾動，A股資金整體呈淨流出狀態，市場流動性有所回落。但長期來看，中美疫情錯位，中國基本面長期向好，特別是匯率方面，最近兩個月以來人民幣持續表現強勢，對美元匯率從7.18一路上漲到了6.83，而美元指數則從高點跌去了10%，這些因素都將有助於A股估值的提升以及增強對外資的吸引力。

綜合來說，美國大選衝刺階段，擾動增多，加上近日美股大幅波動，一系列因素增加了資金謹慎心理，階段性對A股情緒產生影響，市場繼續調整。但下半年從基本面上來看，中國經濟恢復態勢不改，二季度經濟數據仍保持強勁增長。短期的擾動有望帶來介入良機，建議關注下半年「經濟修復」背景下可選消費品種，包括新能源汽車、家電、家居、品牌服飾、電影等，以及逢低布局逢順周期行業的優質企業，如保險、地產、工程機械等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020