【fb直播】內地力谷消費 邊個板塊可炒？
2020年09月14日 10:59
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內地踏入「金九銀十」，適逢中國商務部亦推出措施配合，由上周三(9日)起推出全國促銷月活動，為期約1個月，當中阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)和京東(09618)有份參與。三者近期股價出現顯著回調，股民分分鐘被股價嚇怕，倒不如先將正股獲利套現，再小注買入輪證部署，實行以注碼控制風險應對波動市？
中概股中通快遞和再鼎醫藥來港第二上市，今年已有多隻具規模的中概股來港，消息有助港交所(00388)股價反彈？
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