【專家點評】李偉傑：第一視頻料成體育彩票零售一哥
2020年09月14日 11:06
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第一視頻(00082)剛公布2020年中期業績，最矚目是集團核心業務瘋狂體育增長53%至1.45億港元，同時錄得毛利6,170萬元，毛利率高達42.6%。同時管理層有效控制成本，積極優化業務管理架構，突出瘋狂體育業務。
第一視頻(00082)緊隨彩票發展的國策和自身作為互聯網企業的優勢，成功開拓一個全方位體育社區彩票電商生態系統，線上紅單通過多個高流量的平台管道發放付費資訊，線下也夥拍多家知名連鎖便利店全國鋪設零售網絡，這個布局相信會令瘋狂體育快速霸估體育彩票新零售的市場，成為一哥，在可見的將來為第一視頻帶來強勁的現金流。
海南是中國最大的經濟特區，具有政策上的獨特優勢，當中針對高新技術產業提出了「聚焦平臺載體，提升產業能級，以物聯網、人工智慧、區塊鏈、數字貿易等為重點發展信息產業」的方針。而第一視頻是知名的互聯網企業，在互聯網、體育、媒體等領域具有相應的技術儲備。集團於8月亦正式落戶三亞，借助海南自由貿易港的政策優勢，將為公司帶來亮麗的增長前景。建議買入價0.255元，向上阻力位0.42元，止蝕0.2元。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
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