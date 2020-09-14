【專家點評】李偉傑：第一視頻料成體育彩票零售一哥

海南是中國最大的經濟特區，具有政策上的獨特優勢，當中針對高新技術產業提出了「聚焦平臺載體，提升產業能級，以物聯網、人工智慧、區塊鏈、數字貿易等為重點發展信息產業」的方針。而第一視頻是知名的互聯網企業，在互聯網、體育、媒體等領域具有相應的技術儲備。集團於8月亦正式落戶三亞，借助海南自由貿易港的政策優勢，將為公司帶來亮麗的增長前景。建議買入價0.255元，向上阻力位0.42元，止蝕0.2元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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