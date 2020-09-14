港元拆息︰1個月回落至0.37厘
2020年09月14日 11:16
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.057厘；1星期升至0.158厘；與樓按相關的1個月回軟至0.37厘；3個月企0.54厘水平。
14/9/2020
隔夜 0.05768厘
1星期 0.15893厘
2星期 0.23768厘
1個月 0.37893厘
2個月 0.48607厘
3個月 0.54054厘
6個月 0.67232厘
12個月 0.86750厘
11/9/2020
隔夜 0.05821厘
1星期 0.15000厘
2星期 0.24054厘
1個月 0.39411厘
2個月 0.48655厘
3個月 0.54327厘
6個月 0.67304厘
12個月 0.86750厘
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