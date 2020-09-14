港元拆息︰1個月回落至0.37厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.057厘；1星期升至0.158厘；與樓按相關的1個月回軟至0.37厘；3個月企0.54厘水平。

14/9/2020

隔夜 0.05768厘

1星期 0.15893厘

2星期 0.23768厘

1個月 0.37893厘

2個月 0.48607厘

3個月 0.54054厘

6個月 0.67232厘

12個月 0.86750厘

11/9/2020

隔夜 0.05821厘

1星期 0.15000厘

2星期 0.24054厘

1個月 0.39411厘

2個月 0.48655厘

3個月 0.54327厘

6個月 0.67304厘

12個月 0.86750厘

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