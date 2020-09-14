【高盛推介】阿里走勢落後大市 部署好倉輪證精選
2020年09月14日 11:19
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(11日)反彈升約1.3%。周一(14日)早段則高開0.3%後隨即倒跌，低見264港元，其後見反彈，報268元，升約0.75%，表現落後大市及其他A.T.M.X.。阿里旗下淘寶天貓總裁蔣凡預計，未來3年，天貓上將出現千個年銷售超過1億元人民幣的新品牌。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五有資金沽出認購證獲利。而牛證於上周五見資金轉向部署，錄得約420萬元資金流入，為當日第二多資金流入的牛熊證相關資產，僅次恒指熊證。
投資者如計劃部署認購證，高槓桿的選擇可留意年期約5個月的價外阿里購證(26699)，行使價329.08元，2021年2月23日到期，實際槓桿6.7倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約5%，年期約4個月的阿里購證(17653)，行使價279.88元，2021年1月21日到期，實際槓桿6.5倍。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意阿里牛證(67761)，收回價260.18元，行使價258.18元，換股比率500，槓桿比率23.3倍，市場上首三高槓桿之一貼牛，適合短線操作。
並可留意收回價稍遠，有約16.8元差距的阿里牛證(62722)，收回價250.18元，行使價248.18元，換股比率100，槓桿比率13.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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