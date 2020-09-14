【專家點評】麥嘉嘉：內險股有邊隻值得留意？
2020年09月14日 11:25
東網電視更多新聞短片
人行公布8月新增人民幣貸款1.28萬億元人民幣，稍高於預期；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長10.4%，低於預期。8月末人民幣貸款餘額167.47萬億元。8月社會融資規模增量3.58萬億元，遠高於2.73萬億元的預期，比上年同期亦多1.39萬億元。從新增貸款結構看，企業中長貸佔比還是比較高，說明中國經濟正在復甦。
另一方面，根據上市險企2020年8月保費數據，財險當月原保費增速排序如下：太保財險(18%)、平安財險(11%)、人保財險(0%)。中國平安(02318)8月個人業務新單保費同比下降11%，較7月的12.7%的單月負增長略有收窄，與上年同期基數較低所致。
十年期國債到期收益率勢如破竹快速上行突破3.1%整數關口，保險板塊估值由修復向進攻逐步過渡。
我們認為隨着對宏觀預期的逐步修復和權益市場逐步回暖，上市險企淨利潤和價值增長有望實現逐季修復和改善，估值與業績的共振可期。當前，中國平安、中國人壽(02628)、中國太保(02601)、新華保險(01336)和行業平均對應2020年P/EV分別為1.04X、1.17X、0.63X、0.79X和0.91X；分別處於2011年歷史分位數的40.9%、59.6%、4.5%、21.9%和25.0%，投資者可留意中國人壽、新華保險。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！