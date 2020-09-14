【專家點評】麥嘉嘉：內險股有邊隻值得留意？

人行公布8月新增人民幣貸款1.28萬億元人民幣，稍高於預期；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長10.4%，低於預期。8月末人民幣貸款餘額167.47萬億元。8月社會融資規模增量3.58萬億元，遠高於2.73萬億元的預期，比上年同期亦多1.39萬億元。從新增貸款結構看，企業中長貸佔比還是比較高，說明中國經濟正在復甦。

十年期國債到期收益率勢如破竹快速上行突破3.1%整數關口，保險板塊估值由修復向進攻逐步過渡。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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