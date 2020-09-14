【瑞通推介】舜宇一口氣收復3條平均線　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國8月通脹率略高於市場預期，美股上周五(11日)個別發展，道指收報27,665點，升131點或0.4%，納指則收跌。全周計道指和納指分別跌1.66%和4.06%。

恒指上周五收升189點或0.7%，報24,503點，惟大市成交縮減，兼受制於100天線(24,660點)阻力，全周計下跌192點或0.8%。恒指周一(14日)早段升逾200點，重返24,700點以上爭持。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,500萬元，反映投資者認為大市將再度回落。上周五其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

現正進行折扣推廣的小米集團，上周五在10天線(約23.7元)以下徘徊，收升3.5%於23.25元。周一早段曾升約3%，逼近24元但見阻力，其後升幅收窄。上周五有約3.7億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，上周五有逾1,600萬元淨流出其好倉，同日亦有逾30萬元淨流出其淡倉。

阿里巴巴上周五曾升至267元，逼近20天線，收報266元，升近1.3%。螞蟻集團A股將於周五(18日)進行上市聆訊，並有傳淡馬錫考慮對螞蟻IPO進行投資。另阿里旗下淘寶天貓總裁蔣凡日前表示，未來10年是互聯網創造新品牌的十年，並預計未來3年，天貓上將會出現1,000個年銷售過1億人民幣的新品牌。阿里周一早段高開後曾回落至264元水平。上周五分別有近560萬元和逾40萬元淨流出其好倉和淡倉。

舜宇光學科技公布8月手機鏡頭出貨量升至約1.62億件，按年上升22.3%，按月升19.4%；車載鏡頭出貨量亦按年升16.3%，按月上升14.1%，主要是因為受海外疫情影響減少。另蘋果公司(Apple Inc.)將於香港時間周三(16日)凌晨在網上舉行產品發布會，焦點在一系列穿戴式設備和服務上，惟不會發布5G iPhone。舜宇上周五曾升穿119元，收升1.5%於118.3元，周一早段曾升近5%，高位重上126元。技術上，周一早段股價一舉升穿20、100以及250天線。上周五分別有近100萬元和近30萬元淨流出其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020