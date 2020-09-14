港股格局：曾永堅建議中長線吸納科技股

協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，周一股市回升是源於美股方面道指上周五回升，但短期內港股表現反覆，一方面投資者仍在觀望美國科技股會否有新一波調整，另一方面，市場關注中美關係發展，愈臨近美國總統大選，市場關注總統特朗普會否續打中國牌挽救其落後形勢，因此投資者入市較謹慎。

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