港股格局：曾永堅建議中長線吸納科技股
2020年09月14日 11:34
東網電視更多新聞短片
協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，周一股市回升是源於美股方面道指上周五回升，但短期內港股表現反覆，一方面投資者仍在觀望美國科技股會否有新一波調整，另一方面，市場關注中美關係發展，愈臨近美國總統大選，市場關注總統特朗普會否續打中國牌挽救其落後形勢，因此投資者入市較謹慎。
目前科技股續為市場焦點板塊，投資者可中長線考慮買入大型科技股，雖然大部分股份估值上尚未調整至較低水平，但在環球流動資金氾濫下，很難預測市場資金看好或長線鍾情於某類股份，是故很多時候都毋須等待估值吸引才入市，建議投資者可視乎估值，趁低吸納個別科技股，如阿里巴巴(09988)，並可等待十月份的十九屆五中全會後部署。
此外，周一開市多隻手機設備股急漲，如舜宇光學(02382)飆5.8%，但他指手機設備股目前估值不算吸引，更容易受中美科技戰消息困擾，早上急升僅受蘋果公司或即將宣布推出新手機的憧憬所帶動。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！