【期權攻略】陳偉明：守中帶攻 買入騰訊阿里
2020年09月14日 11:40
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港股過去一周仍然是窄幅上落格局，儘管本港新冠疫情逐步受控，但中美關係持續惡化，加上美國科技板塊短期見頂回落，限制港股上升空間。無可否認，新經濟板塊仍然是未來投資的大方向，惟短期市場觀望氣氛濃厚下，投資仍須審慎。
目前的投資策略應該避免進取，選擇防守力較強的股票，即使如何看好新經濟板塊，由於早前升幅已巨，當出現調整時的跌幅亦可以很大。投資最害怕的是大注投資一些自以為很穩陣的股票，好像早前筆者叫大家在出業績後沽貨的美團(03690)，短時間內已經下跌超過20%，如果仍然重倉持有美團損失可以很慘重。
個人傾向趁這一次新經濟板塊調整，逐步吸納守中帶攻的騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)，主要原因是因為ATMX中騰訊和阿里巴巴走勢相對落後，下跌空間亦相對較少。當然，最好仍然是當見到這兩隻股票突然下挫跌穿近期低位的時候，再Short Put 下月等價期權，只要預備足夠錢接貨，這種撈底的方式壓力相對較少，而且進可攻退可守。
技術上，港股轉而在100天線附近上落，期指短期阻力24,874點，支持24,141點。要有心理準備如果期指陰燭收市跌穿上周三(9日)低位24,142點，後市有機會進一步向下調整多1,000點至23,000點附近。既然港股走勢未見好轉，筆者傾向在期指反彈至24,700點之上，小注Long Put 下月價外1,000點恒指期權對沖倉位風險。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明
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