【期權攻略】陳偉明：守中帶攻　買入騰訊阿里

港股過去一周仍然是窄幅上落格局，儘管本港新冠疫情逐步受控，但中美關係持續惡化，加上美國科技板塊短期見頂回落，限制港股上升空間。無可否認，新經濟板塊仍然是未來投資的大方向，惟短期市場觀望氣氛濃厚下，投資仍須審慎。

技術上，港股轉而在100天線附近上落，期指短期阻力24,874點，支持24,141點。要有心理準備如果期指陰燭收市跌穿上周三(9日)低位24,142點，後市有機會進一步向下調整多1,000點至23,000點附近。既然港股走勢未見好轉，筆者傾向在期指反彈至24,700點之上，小注Long Put 下月價外1,000點恒指期權對沖倉位風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020