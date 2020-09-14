【深度解構】需求難復舊觀　石油世紀告終？油企求生靠呢招…

國際原油市場今年可謂多災多難！面對全球儲油空間飽和，破天荒出現「負油價」，加上新冠肺炎疫情衝擊原油需求，導致原油價格受壓，使油商盈利大挫。是次疫情令油商考慮是否需要加快變革，原油可能並不是唯一能滿足民眾的能源。英國石油公司(BP)承認，石油需求的持續增長已經結束，預計石油消費可能永遠不會回到新冠肺炎爆發前的水平。

外媒報道，BP認為即使是在最樂觀的情景下，預計隨着能源轉型讓世界逐步遠離化石燃料，未來20年的需求不會比「基本持平」的情況更好。

BP為第一家預計石油需求增長時代結束的主要超級石油公司，行政總裁Bernard Looney在8月表示，他將在未來10年將石油和天然氣產量減少40%，同時每年花費多達50億美元建設全球最大的可再生能源業務之一。此舉乃由於他懷疑受疫情大流行、更嚴格的政府政策和消費者行為改變影響，石油消費可能已經達到峰值。

BP能源展望顯示，到2050年消費量將下降50%或以上，在一切不變的情況下，需求將復甦，但在接下來的20年中，持平於每天接近1億桶的水平。

●六油企次季虧損536.93億美元

美國紐約期油今年以來每桶低見-37.63美元，今年以來已下跌近四成；布蘭特期油則跌七成。在低油價和疫情衝擊下，六大跨國石油巨頭第二季陷入巨虧，BP、殼牌、道達爾、雪佛龍、埃克森美孚和康菲石油第二季虧損總額達536.93億美元，上半年總虧損545.72億美元。

●縮減開支 加速轉型攻新能源

不僅是BP，全球各國的石油公司、各國際石油公司都面臨同樣的「黑暗時刻」。因此，BP於8月宣布新的十年戰略，將重塑業務，從專注於生產資源的國際石油公司轉變為專注於提供解決方案的綜合性能源公司。

據悉，BP計劃在10年內每年在低碳領域投資約50億美元，10倍於現今的年度低碳投資數額，以構建低碳技術的一體化業務組合，其中包括可再生能源和生物能源，以及氫能和碳捕捉、利用與封存(CCUS)的早期市場地位。到2030年，BP的目標是開發約50吉瓦的淨可再生能源發電裝機容量，比2019年增加20倍，並實現消費客戶人次翻番，達每天2,000萬人次。未來10年，BP的石油和天然氣日產量計劃將至少減少100萬桶油當量，相當於在2019年的水平上減少40%。

BP近期已就轉型頻頻行動，於6月初宣布裁員1萬人縮減開支，及至月底宣布同意將其全球化工業務以50億美元出售給英力士公司，其後在7月與新奧集團簽署天然氣購銷協議，將從2021年1月1日起，在廣東地區向新奧提供為期兩年，每年30萬噸的管道天然氣資源。上月，BP與滴滴出行宣布雙方將成立合資公司，在中國電動汽車市場建設新能源車充電基礎設施。

其他老牌石油公司，法國石油巨頭道達爾(Total S.A.)和荷蘭皇家殼牌(Shell)亦宣布類似的轉型方針，兩公司早前表示計劃每年投資20億美元在可再生能源和其他清潔技術的投資上。道達爾承諾到2030年擁有20%的可再生能源資產。

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