倒數2日！傳推藍色Apple Watch　註冊多個Apple One域名

蘋果公司(Apple Inc.)將在香港時間周三(16日)凌晨1時以網上形式舉行發布會，市場引頸以待，據悉全新的IPad Air及Apple Watch Series 6將是當日主角，而之前市場一直盛傳將推出「Apple One」服務包。據媒體報道，Apple Watch將推出新色系，而Apple在發布會前已搶先註冊多個 「Apple One」域名。

網傳Apple Watch Series 6將有一個新的配色，並預計是藍色，事關之前市場多次傳出iPhone 12將推出藍色版本，且事有湊巧Apple之前發出的新品發布會邀請函亦採用全藍色設計。

另外，又傳出一款新設備將以569至599美元(約4,438至4,672港元)的價格銷售，市場預計為全新的iPad Air。

至於Apple已註册的域名暫已知多達逾10個，其中包括：appleone.audio、appleone.blog、appleone.chat、appleone.cloud、appleone.club、appleone.host、appleone.tech、appleone.space、appleone.film、appleone.guide及appleone.website。

不過，過程中亦非一帆風順，appleone.com及appleone.net已被註冊逾10年，市場揣測未知Apple會否為統一大業而嘗試出價向對方收購域名。

據報，「Apple One」的服務包目的是鼓勵消費者訂購更多其服務，增加經常性收入，並將包括不同級別，其中基礎級別包括Apple Music及Apple TV+，價格更高的套餐除上述兩項服務外，還包括Apple Arcade遊戲服務；再下一個級別再包含Apple News+，隨後則進一步添加了可用於存儲文件和照片的額外iCloud存儲空間。

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