疫下搶蛋潮！日本首7月雞蛋出口量激增1倍　破去年紀錄

日本財務省的貿易統計顯示，今年1至7月雞蛋出口量按年增長約1倍，至9,125噸，超過創歷史紀錄的2019年全年出口量；出口金額亦高達23.2億日圓，增加97%。

日本雞蛋出口商表示，目前勢頭仍未減弱，並已收到11月的訂單。

至於今年首7個月計，日本的農林水產品整體出口額受新冠肺炎疫情影響，減少6.7%，與雞蛋的出口數據形成鮮明對比。

分析指出，近年溫泉雞蛋及壽喜鍋(日式牛肉火鍋)等日本飲食文化在海外滲透，日本的雞蛋出口量截至2019年連續8年增加，並連續7年刷新歷史紀錄。

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