新股專輯：明源雲每手16666元 料9月25日上市
2020年09月14日 11:58
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據外電引述銷售文件報道，內房軟件解決方案提供商明源雲(00909)以每股15至16.5港元招股，發售3.742億股，集資56.13億至61.74億元，一手1,000股，入場費約16,666.3元，預計9月25日上市。中金公司及花旗為聯席保薦人。
該公司引入6位基石投資者，共認購2.76億美元(約21.53億港元)的股票，其中高瓴認購8,600萬美元股份；新加坡政府投資公司(GIC)認購5,000萬美元股份；中國國有企業結構調整基金認購5,000萬美元股份；紅杉、貝萊德及富達國際分別認購3,000萬美元股份。
是次集資所得款項用於升級並增強其現有軟件即服務(SaaS)產品的功能和特性，加強人工智能物聯網(AIoT)、數據分析和虛擬現實等尖端技術的研發；升級並增強其基於雲的ERP解決方案的功能和特性。
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