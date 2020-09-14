軟銀向英偉達沽Arm股權　現金加股票作價3120億元

美國晶片商英偉達(Nvidia)公布，與日本軟銀集團達成協議，以400億美元(約3,120億港元)，收購軟銀持有的英國晶片設計公司Arm Holdings股權。

外電報道，英偉達將以現金和股票收購Arm的全部股份，讓軟銀及在Arm持股25%的願景基金(Vision Fund)拿到6.7%至8.1%的英偉達股權。

而英偉達將向軟銀支付215億美元的股票，以及120億美元現金，包括簽約時的20億美元。此外，視乎Arm的業務表現，軟銀或將收到額外50億美元的現金或股票。

有關交易需獲英國、美國和中國的監管批准。

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