國泰航空：8月載客量跌98.8%　為求生存重組無可避免

月內，國泰航空與國泰港龍的乘客運載率下跌60個百分點至19.9%，以可用座位千米數計算的運力則下跌92.2%。在2020年首8個月，載運乘客人次較去年同期下跌81.7%，運力下跌72.8%，而收入乘客千米數則下跌79.2%。

兩航空公司在8月運載的貨物及郵件合共102,122公噸，較2019年同月下跌36.7%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少30.3%。運載率上升14.2個百分點至75%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌43.5%。在2020年首8個月，載運貨物量較去年同期下跌33.5%，運力下跌34.4%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，即使集團已採取果斷措施減少開支，但每月仍然消耗15億至20億港元現金，並會在市場復甦前繼續消耗大量現金。他表示，對今年貨運高峰期的業務表現審慎樂觀，因為至今已接獲客戶可觀的貨運運力預訂。然而，在傳統貨運高峰期後的前景則極不明朗。區域地緣政治緊張及中美持續的貿易摩擦，可能對航空貨運的需求造成嚴重打擊，而市道亦可會急速逆轉。

在客運需求方面，他指仍未察覺到任何即時反彈的迹象。因此已將9月份的客運運力下調至約10%，而10月份的水平亦相若，亦會視乎各國放寬或收緊旅遊限制及隔離要求而調整。

集團表示，雖然至今一直迎難而上，但若不因應旅遊市場新常態而調整營運部署，集團最終將無法生存。所以為了保障集團、香港國際航空樞紐、以及最多員工的生計，架構重組實是無可避免的。集團會繼續全面檢視集團各方面的業務營運，在第四季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議，務求在行業新常態下繼續發展業務。

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