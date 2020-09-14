百信國際被申請清盤 正尋求法律意見
2020年09月14日 12:07
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百信國際(00574)公布，於2020年9月11日，被告知馮立華(「呈請人」)已於2020年9月9日針對該公司，向香港特別行政區高等法院提交呈請，以要求法院作出將公司清盤之頒令。呈請乃針對公司作出，原因為公司未能向呈請人發行之本金額為1,000萬港元之債券，而償付於2019年9月30日到期之利息付款65萬元。
公司正就該事宜尋求法律意見。
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