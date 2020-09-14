傳加拿大政府不會因華為一旦被封殺而向電訊商補償

美國全面收緊對中國科技巨企華為的鉗制，身為「五眼聯盟」成員之一的加拿大，是唯一未有公開封殺華為的國家。不過外電引述消息報道，加拿大政府暗示，如果政府禁止在5G網絡中採用華為生產的設備，或不會對主要電訊供應商進行補償，有可能引發政府與電訊商高達10億加元(約59億港元)的補償爭拗。

據悉，有受影響企業已表明，若政府宣布正式禁用華為設備，他們要求為拆除現有設備獲得賠償。惟加拿大政府消息人士質疑當局現時無強力法律依據，要為因國家安全所做的恰當決定而補償。市傳聯邦政府官員也關注公眾對政府向大型企業提供巨額賠償的看法。

不過，由於受新冠肺炎疫情打擊，加拿大的預算赤字或錄得自第二次世界大戰以來最高，市場料政府寧願將錢用於振興因疫情受挫的經濟，而不是用來賠償大企業。加拿大創新科技及經濟發展部長貝恩斯(Navdeep Bains)則指，現時討論政府未來就華為及5G網絡的動向言之過早。

事實上，加拿大已花了兩年研究是否允許華為進入當地5G網絡市場，至今年6月仍無迹象顯示短期內會決定。部分加拿大電訊商則設法自救，其中在4G網絡中使用華為設備的Bell Canada BCE.TO和Telus Corp T.TO表示，將與愛立信和諾基亞合作。

分析認為，很難將一家公司的5G設備與另一家提供商的4G設備結合使用，即意味着Bell及Telus最終將為移除華為4G設備。不過，Bell及Telus目前未需要立即採取行動，因加拿大的5G網絡頻譜拍賣要至2021年6月才會進行。

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