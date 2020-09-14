虛銀天星銀行延長3.6厘港元活期存款優惠

虛擬銀行天星銀行宣布，客戶於今年9月7日起開戶，其3.6厘港元活期存款優惠期，將由原本2021年6月10日止，延長至開戶日起12個月。

貸款方面，該行私人貸款最低利率於上月6日由2.99厘大幅減至1.85厘，減幅近4成。自推出1個月以來，整體貸款申請人數按月增長接近2倍。

另外，由9月14日至10月15日期間，客戶透過該行手機應用程式，遞交近1年內由本地持牌金融機構發出更低利率的貸款提取證明，可享利率88折優惠。

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