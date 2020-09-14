限時活動！PayMe用戶首筆捐款50元　滙豐額外捐10元

滙豐旗下電子錢包PayMe將於‪9月15日中午12時至9月16日中午12時期間，‬與本地5家慈善機構合作推出「PayMe For Good」限時活動，邀請PayMe用戶攜手捐助社會上有需要人士。

該5家慈善機構包括香港乳癌基金會、香港紅十字會、ImpactHK、以及UNICEF Hong Kong等。

用戶需於活動的24小時內，使用PayMe向其中一家參與的慈善機構捐出50港元或以上，並於付款訊息中輸入「#PayMeForGood」，PayMe即會為每位用戶的首筆合資格捐款額外捐款10元。

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