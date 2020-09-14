新盤動向：尚．珒溋加推67伙　折實平均呎價2.85萬

龍湖集團香港營銷總監黃少鴻(右)及合景泰富市務及營銷總監 (香港及海外) 張詩韻公布尚‧珒溋推出第5號價單及6伙低座河畔大宅，將於本周四發售。

項目同時發出新銷售安排，本周四(17日)起發售175伙。當中包括以招標形式推出的6伙低座河畔大宅，間隔四房四套房和四房雙套房，實用面積由1,617至1,929方呎。

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