新盤動向：尚．珒溋加推67伙 折實平均呎價2.85萬
2020年09月14日 13:29
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龍湖集團香港營銷總監黃少鴻(右)及合景泰富市務及營銷總監 (香港及海外) 張詩韻公布尚‧珒溋推出第5號價單及6伙低座河畔大宅，將於本周四發售。
合景泰富(01813)及龍湖集團(00960)合作發展的啟德尚．珒溋加推第5號價單，涉及高座住宅單位共67伙，扣除最高19%折扣後，折實平均呎價28,565港元，折實售價由1,317.92萬至2,801.99萬元，折實呎價由24,271至33,199元。
項目同時發出新銷售安排，本周四(17日)起發售175伙。當中包括以招標形式推出的6伙低座河畔大宅，間隔四房四套房和四房雙套房，實用面積由1,617至1,929方呎。
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