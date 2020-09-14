中國經濟：成都市推15條樓市調控新政

中國內地樓市調控繼續收緊，成都市政府官網周一(14日)發通知提出「房產新政15條」，其中，當局將個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年調整到5年，意味把購買不足5年的住房對外銷售，須繳納5%增值稅。

當局提出，將優先確保保障性住房用地供應，住宅用地佔經營性用地比重不低於60%，供需緊張區域不低於70%。

此外，提高公證搖號中棚改、無房居民家庭優先的比例，棚改優先最低比例由10%提高到20%，無房居民家庭優先最低比例由棚改優先後剩餘房源的50%提高到60%。

值得留意的是，住建部8月26日在京召開部分城市房地產工作會商會，包括成都、瀋陽、長春、銀川、唐山、常州等城市政府及所在省(自治區)住建廳負責人出席。

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