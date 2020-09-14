太古城兩房戶賣910萬元　千萬樓下盤源搶手

美聯范浩銘表示，鰂魚涌太古城9月暫錄19宗成交，而低於千萬元叫價的放盤罕有，故備受市場追捧，其中洞庭閣中層A室，實用面積約545方呎，兩房間隔，獲同區用家垂青，議價約40萬港元後，以約910萬元成交，呎價約16,697元。

原業主於1977年僅以約14.2萬元購入上址，持貨約43年，是次轉手帳面獲利約895.8萬元，物業升值約63倍。

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