節日帶動內需增長　濟豐包裝：料刺激第四季生意

該公司上半年收入受累採購因應新冠肺炎疫情而按年減少約10%。鄭指出，負面影響主要體現在疫情高峰期的1月至2月，公司屬較早復工企業，3月生意回復正常，而3至8月的生意更按年略有增加，相信全年能追落後。

公司位於山東萊西的新廠房預期9月竣工並試生產，估計10月可投產，新增年產能約7,600萬平方米。他表示，新廠房產能一般需時3至6個月才穩定，預期2021年才能完全反映產能。至於另一所新廠房位於佛山，將於10月動工，明年7月投產，未來將繼續在華東及沿海地區物色機會。

財務長龍艷萍補充，今年上半年資本支出為3,700萬元人民幣，由於有新廠房落成，料全年資本開支超越去年。

紙價方面，鄭顯俊提到，因應疫情而採取的封城等措施，影響廢紙回收，令原材料成本紙價上漲，尤其是年初。不過，3至4月紙價已快速回落，目前已恢復至去年上半年水平，料下半年漲幅輕微。

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