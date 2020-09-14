節日帶動內需增長 濟豐包裝：料刺激第四季生意
2020年09月14日 13:41
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下半年向來是電商消費旺季，帶動包裝行業。中國瓦楞紙包裝濟豐包裝(01820)董事會主席鄭顯俊稱，在十一假期、中秋節及電商購物優惠日等帶動下，看好內需增長，預料可刺激第四季生意。
該公司上半年收入受累採購因應新冠肺炎疫情而按年減少約10%。鄭指出，負面影響主要體現在疫情高峰期的1月至2月，公司屬較早復工企業，3月生意回復正常，而3至8月的生意更按年略有增加，相信全年能追落後。
公司位於山東萊西的新廠房預期9月竣工並試生產，估計10月可投產，新增年產能約7,600萬平方米。他表示，新廠房產能一般需時3至6個月才穩定，預期2021年才能完全反映產能。至於另一所新廠房位於佛山，將於10月動工，明年7月投產，未來將繼續在華東及沿海地區物色機會。
財務長龍艷萍補充，今年上半年資本支出為3,700萬元人民幣，由於有新廠房落成，料全年資本開支超越去年。
紙價方面，鄭顯俊提到，因應疫情而採取的封城等措施，影響廢紙回收，令原材料成本紙價上漲，尤其是年初。不過，3至4月紙價已快速回落，目前已恢復至去年上半年水平，料下半年漲幅輕微。
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