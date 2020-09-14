麗港城兩房減價「半球」　低市價5%易手

香港置業胡耀才稱，茶果嶺麗港城於9月份錄得約7宗買賣，較8月同期約5宗成交步伐加快，其中15座低層F室，望市景，兩房間隔，實用面積約517方呎，以720萬港元放盤兩個月後，獲區內客接洽，議價後減價51萬元，以約669萬元成交，呎價約12,940元，低市價約5%。

新買家為首置客，睇樓1次即入市。

資料顯示，原業主於1990年11月以約91.09萬元購入，轉售帳面賺約577.91萬元，物業升值約6.3倍。

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