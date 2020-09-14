【大行報告】大摩將明年6月恒指目標下調12%至24600點

摩根士丹利發表報告，下調恒生指數2021年6月基本情境目標預測，由28,000點降至24,600點，而國指至2021年6月基本情境目標預測，則由原來11,510點降至9,800點。

大摩表示，基於恒指今年第二季金融公司盈利遜預期、及考慮到中美關係緊張，維持中資股在新興市場「增持」評級，對A股「增持」評級，但建議對內地科技股A股持倉進行獲利，並轉至內需股。

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