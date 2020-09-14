映灣園兩房戶低市價2.5%沽　成交價624.3萬

中原王梓岐表示，9月份東涌區錄約37宗二手買賣，當中指標屋苑映灣園佔10宗，平均實用呎價10,952港元。

其中9座低層E室，實用面積544方呎，兩房間隔，享山景，吸引外區上車客洽購。單位原叫價640萬港元，議價後以624.3萬元成交，呎價11,476元，較市價約640萬元低約2.5%。

他續稱，新買家為港島分支家庭，睇樓1日即購入上址。

至於原業主則於2004年8月以218萬元買入單位收租，見疫情下後市未明，遂止賺套現，因一手買入價相宜，故肯以略低於市價沽貨，轉手帳面獲利約406.3萬元或1.9倍。

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