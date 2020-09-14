【全球攬炒】分析：英國秋季裁減職位恐達45萬個

新冠肺炎疫情影響經濟，英國恐面臨新一輸裁員潮。有分析指，未來幾個月英國的裁員人數將是金融危機後經濟衰退時期的兩倍多，就業市場前景暗淡。

外媒報道，英國就業研究所分析，根據英國破產服務局數字，當地秋季將有大約45萬個崗位被裁。如果僱主計劃削減至少20個崗位，則必須提前通知英國破產服務局。

行業團體和國會議員紛呼籲財政大臣Rishi Sunak延長將於10月底結束就業保留計劃。在計劃下，政府支付了約960萬工人80%的薪資。然而，危機應對措施令政府成本急升，截至7月底，英國債務總額首次超逾2萬億英鎊。

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