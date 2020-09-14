富瑞：現為亞股「最佳時期」之一　科技公司蓄勢上漲

外媒報道，富瑞金融集團(Jefferies Financial Group Inc.)表示，隨着全球經濟復甦，亞洲股市勢將從多種因素的綜合影響中受益。

該行全球股票策略師Sean Darby表示，在前所未見的貨幣和財政政策寬鬆之際，美元疲弱、油價下跌、全球貿易回升和數碼化等勢頭恢復，周期性股票、被低估的公司以及科技公司料蓄勢上漲。他認為，這將是亞洲股市最好的時期之一。

MSCI亞太指數已經收復今年迄今的失地，累升超過1%。分析師預計該指數未來一年將再漲13%。富瑞表示，在中國、香港上市的汽車以及面向國內市場的航空公司未來6到8個月的表現勢將跑贏大市。

Darby稱，在全球通貨再膨脹的情況下，日本的貿易公司和材料行業，尤其是鋼鐵公司也可能上漲，台灣和南韓的公司也可能是如此，因為它們提供較高的信用評級和良好的股息保障。

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