花旗看好油價　料布油明年底短暫升見60美元

外媒報道，美資大行花旗集團看好油價走勢，預計油價將在2021年底前重返每桶60美元。布蘭特期油目前報每桶39.83美元。

花旗集團大宗商品研究全球負責人Ed Morse在S&P Global Platts稱，「絕對看漲」油價，在基本情景下，價格會上漲是因市場平衡，且龐大的庫存減少。

鑑於新冠肺炎疫情持續，最近幾周庫存下降速度放緩，加上石油輸出國組織及盟友(OPEC+)增加對市場的供應，導致布蘭特期油價格本月以來下跌了約12%。

Morse說，全球石油消耗速度要到2021年底才能恢復到2019年的每日1.01億桶水平。花旗預計目前在每桶40美元附近交投的布蘭特期油，於2021年平均價格在55美元左右，不遲於2021年底回升至60美元。屆時紐約期油亦將恢復至每桶58美元。

但他補充，布油可能是短暫回升至60美元上方，因價格上漲將引發美國產量反彈。同時，需留意還有幾個未知的因素可能會影響市場，包括伊朗的產量會否顯著回升。

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