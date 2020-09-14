【旅業蕭條】亞太區酒店業料U形復甦　2023年前難復原

受疫情衝擊，旅遊業首當其衝，尤其酒店業將面臨新一波洗牌。高力國際周一(14日)公布最新研究報告指出，未來亞太區酒店業將呈Ｕ形勢復甦，2023年前難看到明顯好轉。

高力國際最新發布的2020第3季酒店前景報告(Hotel Insights)顯示，過去數月全球陸續有國家放寬旅遊禁令，甚至重新開放邊境，讓旅遊業不至於再壞下去。

不過，即使全球國家邊境逐步解封，在疫情復發及疫苗仍未穩妥的擔憂下，跨境仍以必要的商務為主，各國目前的旅遊活動仍是「國內」需求帶動。

該機構指出，新冠肺炎衝擊使亞太區酒店交易總額從今年第一季就大幅下滑，第二季更下降至僅10億美元，按季減幅達56.8%，按年減幅更高達71.7%。

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