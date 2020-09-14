全球經貿戰：印度啟動供應鏈遷徙計劃　iPhone組裝商料先行

外國傳媒引述消息人士透露，蘋果公司(Apple Inc.)iPhone手機的幾家主要組裝商有望獲准參與印度一項旨在把製造業帶到印度、規模66億美元(約514億港元)的刺激計劃。Apple向中國之外多元化布局之際，此舉可能發展成為一個巨大轉變。

消息人士預計，在周三(16日)的內閣會議上，印度政府將批准一項計劃，旨在於未來5年內帶來1,500億美元(約1.17萬億港元)的手機生產。他們說，已經由一個高級政府委員會批准的十幾家手機製造商中，包括蘋果公司的第一大供應商富士康科技集團(它已提交兩項申請)，還有緯創及和碩。這3家公司在目前主要位於內地的龐大工廠中，幾乎製造了在全球銷售的每部iPhone手機。

根據印度的生產掛鈎激勵計劃(PLI)，製造激勵將逐年提高，以不斷吸引全球最大的智能手機品牌在印度生產並出口到世界各地。除了蘋果公司的承包商，三星電子是分配給外國公司的5個名額中唯一的其他申請人。中國最大的手機製造商華為和步步高集團(製造Oppo和Vivo等品牌手機)，由於缺席而引人注目。

在美國和中國的貿易和政治緊張局勢升級之際，印度認為，許多全球性品牌渴望減少對中國的依賴。如果取得成功，該計劃有望在未來5年啟動一場電子製造業的遷徙行動。

印度本土最大電話製造商Lava International董事長暨創辦人Hari Om Rai說：「這是政府一項深思熟慮的舉動，旨在吸引蘋果公司將iPhone的大量生產帶到印度，因為當iPhone製造商轉移時，整個生態系統隨之而來，未來5年將引人注目，印度可能會成為手機製造業的新中國。」

蘋果公司沒有回應尋求評論的請求。繼富士康之後，蘋果公司手機的第二大代工商和碩在7月表示，它將在印度建立工廠。蘋果佔和碩業務的一半以上。消息人士說，如果獲得批准，和碩在印度的第一家工廠將有資格參與PLI計劃。

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