內地半導體業動起來！上海推「珠鏈計劃」力撐六企

內地媒體引述消息人士報道，為擴大半導體設備和材料發展，上海市短期將推出針對性的相關半導體產業政策，簡稱「珠鏈計劃」，重點將放在支持6家本土半導體設備和材料企業。

中國工信部前部長、中國工業經濟聯合會會長李毅中在《SEMICON CHINA 2020》的演講上表示，由於半導體產業的特殊性，今年上半年半導體產量呈現逆勢增長，今年首五個月累計增長13.3%。

作為內地半導體產業重鎮，上海的半導體產業同樣出現逆勢成長。而上海市委常委、副市長吳清表示，今年1至5月各個產業均受到挑戰的情況下，上海半導體產業銷售收入出現 38.7%的高增長。

受到美國不斷打壓內地科技公司之下，中央全力投入半導體發展，從發展第三代半導體材料納進「十四五」計劃外，不少地方政府、中央機構均以半導體為號召加速相關產業發展，使得投資半導體產業成為一個顯學。

但要留意的是，半導體發展是一個長期的規劃，不會因為內地短期大量投入資源而有明顯的提升，主要在於關鍵技術仍在美國手中，只要美國不放鬆管制，內地半導體業就只能逆風而行，這如同外界擔心中芯國際被制裁後，對中國半導體產業發展將是一項沉重打擊。

另一方面，近期鬧得沸沸揚揚，成立不足三年的武漢弘芯半導體，單是前置作業就耗資約1,300億人民幣，但因後續資金援助不足，公司可能收檔！

中國芯謀研究曾經評論，之前成都格芯和南京德科碼在發展半導體均半途而廢，現在又再加上一個武漢弘芯，已有無數案例顯示，如果盲目為做半導體而做半導體，將給產業和政府帶來諸多挑戰與隱憂。

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