內地高校畢業生平均起薪點5290元人幣 最吃香學系為...

據智聯招聘公布的《2020年秋季大學生就業報告》顯示，內地高校畢業生第一份工作平均起薪點為每月5,290元人民幣(下同)，其中機械工程專業以6,851元月薪位排首位。

報告指出，除工學學科畢業生吃香外，工商管理、心理學與傳播學畢業生分別錄每月6,370元、6,156元及5,918元工資，均成為各學科的高薪一族。

該報告反映，薪酬福利仍是畢業生求職時最看重的因素，佔比60.2%，但有63%的求職大學生仍接受實際薪金不如預期的現實，因為他們依然將順利就業作為第一重任。不過，亦有28.4%表示，薪金不理想則會選擇繼續搵工。

報告又發現，畢業生收入高低與其畢業院校的等級存在強大的關聯性，清華大學以每月17,682元居榜首，緊隨其後的有北京大學每月15,365元、上海交通大學每月11,199元、浙江大學每月11,137元。

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