【高盛推介】騰訊突破530元　留意高槓桿購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(11日)重上510港元水平，收市升約2%。周一(14日)早段繼續上升，高開約1.1%後升幅擴大，高見537.5元，跑贏大市及為現時升幅最大的藍籌股之一。此外，至現時亦為騰訊連續第3日上升，累計至今升約504%。

有券商根據調查機構的報告，料中國手遊產業收入今年可達到2,000億元人民幣規模。該行並基於騰訊的遊戲產業，金融科技業務及廣告業務的估值上行空間，維持對其「跑贏大市」投資評級，目標價641元。

觀察個股認股證資金流向，雖見近日資金沽出認購證，但若以上周5個交易日計，則共錄得約1,980萬元資金流入。而認沽證則於上周四(10日)及上周五共錄得約1,130萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，亦見北水近期買入騰訊，過去3個交易日共錄得約15.5億元資金淨買入。

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