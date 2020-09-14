舖王續散貨！汀蘭居意向價23.8億元放售

戴德梁行以要約形式放售兩幢物業，其中位於汀九的汀蘭居服務式住宅意向價為23.8億港元；以及中環詹氏商業大廈全幢，截止日期為2020年10月23日。

汀蘭居樓高12層，總樓面面積約21.6萬方呎，提供436間寬敞舒適的開放式單位、連露台單位及套房。房間面積介乎約300至450方呎，部分客房備有廚房，適合長期入住的賓客，另外亦有餐廳、會所設施及車位配套。

另外，詹氏商業大廈坐落於中環德輔道中，物業地盤面積約1,376方呎，樓高11層，標準樓層每層面積逾1,000方呎，總建築面積約12,896方呎，可重建之建築面積逾20,600方呎，更可享大廈的命名權。

據悉該兩項物業均為「舖王」鄧成波家族擁有。

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