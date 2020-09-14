歐股早市向好 阿斯利康升轉跌

科技公司併購活動持續，利好市場氣氛，歐股早市向好，其中英股升0.37%；法股升0.49%；德股升0.7%。

泛歐交易所表示，聯同意大利銀行Cassa Depositi e Prestiti Equity及Intesa Sanpaolo SpA.，向倫敦證券交易所收購意大利證券交易所(Borsa Italiana)股權。泛歐交易所股價跌1%，倫敦證券交易所則跌0.24%。

藥廠阿斯利康表示，恢復新冠肺炎疫苗的臨床試驗，其歐洲股價高開後轉跌0.06%。

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