中國經濟：8月底銀行業不良貸款餘額3.7萬億人幣

中銀保監會表示，今年前8個月銀行業新增人民幣貸款投放14.4萬元，按年增加2.4萬億人民幣(下同)，貸款主要投向製造業、基礎設施、科技創新、小微、三農等重點領域，其中製造業貸款增加1.8萬億，增量較過去4年總和還多。截至8月底，銀行業不良貸款餘額3.7萬億元，不良貸款率2.14%。

今年首8個月，銀行業新計提撥備1.4萬億元，撥備餘額6.5萬億元，撥備覆蓋率176.5%，具備較強的信用風險抵禦能力。

截至8月底，內地仍在運營網貸機構共15家，較2019年初大減99%，借貸餘額下降了84%，出借人下降了88%，借款人下降了73%，網貸機構數量、參與人數、借貸規模已連續26個月下降，網絡借貸領域風險持續收斂。

銀保監會又提到，近年銀行業保險業消費者權益保護領域主要存在以下市場亂象：一是銀行理財、信用卡業務領域的亂象較多，如一些信用卡業務存在透支額度與強制分期掛鈎，在一定程度上提高了消費者的成本；二是銀行業與第三方機構合作的問題凸顯，第三方機構通過引流、導客加大了消費者的綜合融資成本；三是部分信託產品嵌套複雜；四是個別消費金融公司息費過高；五是保險誤導銷售仍然是「頑疾」，如誇大承保範圍等；六是產品設計過於複雜，消費者無法理解等。

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