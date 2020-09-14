內地網貸業勁縮99%　逾8千億放貸恐「化灰」

內地媒體報道，中國銀保監會普惠金融部副主任馮燕表示，截至今年8月底，全國有營運的網貸機構為15家，比2019年初下降99%，借貸餘額跌了84%，出借人下降了88%，借款人瀉了73%，網貸機構數量、參與人數、借貸規模已連續26個月下降，網絡借貸領域風險持續收斂。

事實上，內地網貸業早已「爆煲」！中銀保監主席郭樹清早前表示，截至今年6月底出借人資金有逾8,000億元人民幣未回收，他更指「有部分資金或不能收回」。

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