又一內房私募債違約！債券周二起停牌 月內數十億元將到期

外國傳媒報道，天津房地產集團上周未能兌付一隻私募債回售本息，推動境內債市違約規模超850億元人民幣(下同)。公司資金鏈考驗不斷，9月還有更多債券到期，包括違約債券在內的兩隻債券明日(15日)起停牌。

繼泰禾集團和天津房信違約後，這是近期中國又一家地產商發生債券違約，且天房集團還是天津市國資委旗下的地方國企，同時是已違約的天津房信的母公司。

據媒體看到的文件顯示，天房集團應於9月8日支付「16天房04」7億元回售本金及5,390萬元債券利息，但因資金緊張而無法按期足額償付。該債券發行規模20億元，存續金額16億元；期限5年，附存續期內第3、4年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

公司在文件中稱，正協商後續債務償還計劃，將配合受託管理人召開持有人會議。

天房集團的存續債券兌付前景不樂觀，公司9月份償債壓力不小。據媒體數據顯示，除上述債券回售外，票息5.95%的45億元境內債券和票息4.5%的1億美元境外債券，將分別於9月21日和9月29日到期。

「16天房03」和「16天房04」兩期債券的受託管理人中信建投證券在上交所公告，上述兩隻債券於9月15日開市起停牌。

此前，其全資子公司天津房地產信託集團8月發生2億元債券回售違約，作為發行人母公司及擔保人的天房集團未施以援手，亦已透露出流動性吃緊的端倪。

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