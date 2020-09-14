【外匯點評】陳正犖：美元走弱或利好歐元

自4月份起，雖然美元撇除通脹後的實質名義匯率下跌，但年初至今仍上升了3%，較歷史平均水平高8%，但我們預期聯儲局未來數年或維持寬鬆政策，甚至於經濟和政治前景高度不明朗下，有機會加大資產購買計劃，這或減低市場風險上升時導致美元升值的影響。其次，無論是誰勝出美國大選，基本因素利淡中線美元的情況仍然維持。惟要留意，於美國大選期間，若出現爭議性的結果，有機會導致沽空美元的倉位出現平倉潮，美元短線或反彈。

主流貨幣方面，我們較看好歐元。歐洲央行議息，未有䆁出短加推寬鬆措施的訊號，亦表示對近期歐元升值毋須過度反應，長利好歐元。中線而言，歐元相對美元的息差已升至近期新高，減低了持有美元的相對吸引力。我們預期中長線歐元兌美元或升穿1.20，特別是聯儲局的的政策目標，令美國實質利率難出現顯著上升。未來0至3個月預測為1.17，6至12個月預測為1.22。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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