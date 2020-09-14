會否引退？庫克與Apple合約明年到期　內部估呢位接棒...

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克(Tim Cook)的合約將在明年到期，雖然未傳出庫克有退休之意，但蘋果公司仍積極培養新一代接班人。目前傳出蘋果公司內部認為，現任營運總監威廉斯(Jeff Williams)最有可能成為庫克接班人。

庫克自2011年8月25日接替已故的喬布斯(Steve Jobs)後，帶領蘋果公司成功締造全球首家市值突破2萬億美元的企業，雖然他沒有公開表達過有意退休，但明年合約到期後會否留任仍是未知數。

至於接班大熱威廉斯，主要負責全球營運，2013年時負責Apple Watch及Apple Health相關項目，去年接掌管理硬體及軟體設計，其務實作風與庫克有許多相似地方。

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