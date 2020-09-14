擴投資網約車！傳阿里洽購Grab股權　涉資234億

消息人士稱，阿里巴巴是本輪的唯一投資者，它將動用部分資金來收購Uber Technologies持有的部分Grab股票。這筆交易可能是阿里巴巴自2016年首次投資Lazada以來，在東南亞的最大投注之一。阿里巴巴此前在網約車方面的嘗試有限，但通過與Grab的潛在合作，該公司將可獲得8個國家數百萬用戶的數據和一支不斷壯大的交付團隊，並在數碼錢包和金融服務領域分一杯羹。

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