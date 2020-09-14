【市後重點睇】美匯偏軟　道期抽高逾300點

2020年09月14日 16:16
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    美匯指數進一步跌至93邊緣，離岸人民幣(CNH)企6.8288，港匯見7.7501，美元兌日圓處105.98，歐元見1.1865，英鎊報1.2847。金價企1,945美元。布油報39.84美元，紐油報37.38美元。科技公司併購活動持續，利好市場氣氛，歐股早市向好，其中英股升0.37%；法股升0.49%；德股升0.7%。道指期貨升347點。
    ●市後關注點
    -20:00 印度8月消費物價指數(CPI)
    ●恒生指數全日收報24,640點，升136點或0.56%。科技指數漲139點或1.94%，收報7,317點，主板成交996.5億港元。騰訊升2.61%，報529.5元。聯通飆5.3%，收報5.69元。https://bit.ly/3bSMj0u
    -新股專輯：明源雲每手16,666元，料9月25日上市。
    -【大行報告】大摩將明年6月恒指目標下調12%至24,600點。
    ●A股快報：滬綜指收升0.5%，創業板指漲1.4%。https://bit.ly/3irNpCI
    ●疫下搶蛋潮！日本首7月雞蛋出口量激增1倍，破去年紀錄。
    ●【深度解構】需求難復舊觀，石油世紀告終？油企求生靠呢招… https://bit.ly/3hsjjhf
    ●【全球攬炒】
    -英國石油警告：石油需求增長時代已完。
    -研究料今年全球國際旅行需求減逾半。
    -分析：英國秋季裁減職位恐達45萬個。
    ●傳三星擊敗台積電，奪高通逾65億元生產晶片訂單。
    ●中國經濟：
    -70大中城市新盤售價按月升0.56%。
    -中金料十一長假實際出行量或遜預期。
    -中信証券：金融控股監管落地助金融系統穩定性。
    -深圳推10措施支持龍頭企業「做大做強做優」。
    -8月底銀行業不良貸款餘額3.7萬億人幣。
    -深圳機場8月旅客吞吐量按年跌14.7%。
    ●【拒絕美企？】傳字節跳動未擬售TikTok美國業務予甲骨文。
    ●【旅業蕭條】亞太區酒店業料U形復甦，2023年前難復原。
    ●傳軟銀高層重新討論私有化，惟內部存分歧。
    -軟銀向英偉達沽Arm股權，現金加股票作價3,120億元。
    ●傳加拿大政府不會因華為一旦被封殺而向電訊商補償。
    ●虛銀天星銀行延長3.6厘港元活期存款優惠。
    ●限時活動！PayMe用戶首筆捐款50元，滙豐額外捐10元。
    ●貿發局第3季出口指數升至25.1，仍處收縮區域。
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