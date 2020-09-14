【市後重點睇】美匯偏軟　道期抽高逾300點

美匯指數進一步跌至93邊緣，離岸人民幣(CNH)企6.8288，港匯見7.7501，美元兌日圓處105.98，歐元見1.1865，英鎊報1.2847。金價企1,945美元。布油報39.84美元，紐油報37.38美元。科技公司併購活動持續，利好市場氣氛，歐股早市向好，其中英股升0.37%；法股升0.49%；德股升0.7%。道指期貨升347點。

●市後關注點

-20:00 印度8月消費物價指數(CPI)

-新股專輯：明源雲每手16,666元，料9月25日上市。

-【大行報告】大摩將明年6月恒指目標下調12%至24,600點。

●疫下搶蛋潮！日本首7月雞蛋出口量激增1倍，破去年紀錄。

●【全球攬炒】

-英國石油警告：石油需求增長時代已完。

-研究料今年全球國際旅行需求減逾半。

-分析：英國秋季裁減職位恐達45萬個。

●傳三星擊敗台積電，奪高通逾65億元生產晶片訂單。

●中國經濟：

-70大中城市新盤售價按月升0.56%。

-中金料十一長假實際出行量或遜預期。

-中信証券：金融控股監管落地助金融系統穩定性。

-深圳推10措施支持龍頭企業「做大做強做優」。

-8月底銀行業不良貸款餘額3.7萬億人幣。

-深圳機場8月旅客吞吐量按年跌14.7%。

●【拒絕美企？】傳字節跳動未擬售TikTok美國業務予甲骨文。

●【旅業蕭條】亞太區酒店業料U形復甦，2023年前難復原。

●傳軟銀高層重新討論私有化，惟內部存分歧。

-軟銀向英偉達沽Arm股權，現金加股票作價3,120億元。

●傳加拿大政府不會因華為一旦被封殺而向電訊商補償。

●虛銀天星銀行延長3.6厘港元活期存款優惠。

●限時活動！PayMe用戶首筆捐款50元，滙豐額外捐10元。

●貿發局第3季出口指數升至25.1，仍處收縮區域。

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