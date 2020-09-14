新盤動向：Wetland第3期快加推　料周六開售

左起：胡致遠、謝文娟、林寶彤。

新盤登記反應踴躍。新地代理總經理胡致遠表示，天水圍Wetland Seasons Park第3期，連日以來市場反應理想，截至昨晚已錄得超過1,600個登記。而周日(13日)加推單位屬原價，暫已合共推出110伙，最快周一(14日)再加推單位，好大機會本周六(19日)開售。

他透露，是次特別拍攝一系列微電影，介紹樓盤環境交通等。新地會董事總經理謝文娟透露，該會會員買家選購樓盤單位，可獲額外1%折扣。

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