新盤動向：Wetland第3期快加推　料周六開售

2020年09月14日 16:22
  • 東網電視
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    左起：胡致遠、謝文娟、林寶彤。
    新盤登記反應踴躍。新地代理總經理胡致遠表示，天水圍Wetland Seasons Park第3期，連日以來市場反應理想，截至昨晚已錄得超過1,600個登記。而周日(13日)加推單位屬原價，暫已合共推出110伙，最快周一(14日)再加推單位，好大機會本周六(19日)開售。
    他透露，是次特別拍攝一系列微電影，介紹樓盤環境交通等。新地會董事總經理謝文娟透露，該會會員買家選購樓盤單位，可獲額外1%折扣。
    同時，數碼通(00315)市務及銷售部主管林寶彤稱，公司會為該盤新地會會員買家率先提供5G家居寬頻服務，折實月費僅100多港元。
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