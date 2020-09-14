倚巒洋房以1.75億元易手 有多次按揭紀錄

市場再錄逾億港元超級豪宅成交。市場消息指出，山頂倚巒一座單號屋，實用面積約2,300多方呎，新近以約1.75億元交吉易手，實用呎價逾7.4萬元。

據悉，原業主於2007年買入上址，13年升值逾73%，單位近年錄得多次按揭紀錄，其中去年7月向6家財務公司貸款，同年10月再次承按，金額約2.35億元，而最近一次按揭則於今年1月錄得。

資料顯示，倚巒對上一宗成交於2018年錄得，當時一座單號屋以2.2億元易手，呎價逾9.25萬元。

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