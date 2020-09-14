組建歐洲最大銀行！傳瑞銀與瑞信有意合併　恐裁員萬五

據Inside Paradeplatz引述兩家銀行內部消息人士報道，瑞銀與瑞信的董事長在考慮可能將兩家銀行合併，以組建歐洲最大銀行之一。

報道稱，該項目代號為Signal，由瑞銀董事長Axel Weber着手推動，目前在與瑞信董事長Urs Rohner籌劃。報道表示，Weber已與瑞士財長Ueli Maurer討論過這想法，可能會於明年初達成協議。

兩家銀行的發言人均不予置評。

由於新冠疫情加劇了負利率造成的負面影響，歐洲銀行業面臨着整合壓力。在疫情最為嚴重的歐洲經濟體之一西班牙，CaixaBank SA和Bankia SA正在率先尋求合併，以組建西班牙最大的銀行。

據報道，合併後Weber可能會繼續擔任公司董事長，CEO可能會出自瑞信。Inside Paradeplatz稱，瑞士金融市場監督管理局(Finma)已知悉有關計劃的討論。兩家銀行合併後，將導致全球裁員15,000人或以上，相當於員工總數的10至20%。

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