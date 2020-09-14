兩客搶購海栢花園兩房戶　贏家追價45萬元

平盤被消化，準買家追價搶盤。美聯陳少鴻表示，馬鞍山海栢花園1座低層G室，兩房間隔，實用面積約424方呎，享園海雙景，吸引兩組客人爭購。其中一組客人原先出價約690萬港元，得悉有另一組客洽購後，即提升預算至約728萬元，與原業主數度議價後，終以735萬元成交，呎價約17,335元。原業主於2010年11月以約297萬元購入，現沽出帳面獲利約438萬元，期間升值約1.47倍。

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