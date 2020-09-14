【旅業蕭條】南航8月旅客周轉量降44% 國際地區挫九成
2020年09月14日 16:33
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
中國南方航空(01055)公布，8月客運運力投入(按可利用座公里計)按年下降34.24%，其中國內、地區、國際分別按年下降7.34%、97.64%、91.68%；旅客周轉量(按收入客公里計)按年下降44.03%，其中國內、地區、國際分別按年下降20.63%、98.44%、94.41%；客座率為73.19%，按年下降12.8個百分點，其中國內、地區、國際分別按年下降12.36、26.22、28.19個百分點。
貨運方面，2020年8月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)按年下降3.5%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)按年下降4.64%；貨郵載運率為48.46%，按年下降0.58個百分點。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！