Arm創辦人：賣給英偉達是災難 英政府宜助Arm上市

外國傳媒報道，Arm聯合創辦人Hermann Hauser周一(14日)表示，日本軟銀集團以400億美元(約3,120億港元)的價格，將英國晶片設計商Arm出售給英偉達(Nvidia)是一場「災難」，將摧毀Arm既有的商業模式。

他說：「這對劍橋、英國和歐洲來說是一場災難。這是最後一家具有全球影響力的歐洲科技公司，並已出售給美國人。」

他表示，Arm長期的交易模式可稱為「半導體行業的瑞士」，位於中立地和與各科技公司進行交易，其中包括大多數英偉達的競爭對手。

Hauser呼籲英國政府為這項交易規定3個條件：保證在英國的工作、承諾保留Arm的開放業務模型、對其客戶關係應屬於美國安全審查的例外情況。他表示，如果無法達成這些條件，英國政府應幫助安排Arm在倫敦證券交易所公開上市，成為英國公司。

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