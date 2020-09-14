【fb直播】騰訊發力領大市 科技股回勇？
2020年09月14日 16:50
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港股周一(14日)做好，一度升247點高見24,750點，收市升136點，報24,640點；美國聯儲局於本港時間周四凌晨公布議息結果，屬於11月美國總統大選前最後一次議息，大市走勢會點？市場焦點騰訊(00700)帶領大市上漲，收市升2.6%，報529.5元，追入仲有冇水位？
手機股跑出，蘋果公司本周三(16日)發布新系列產品，加上舜宇(02382)上月數據理想，手機孖寶舜宇(02382)及瑞聲(02018)升幅分別是4.6%、2.5%，不過美國對華為禁令周二(15日)生效，手機股前景係咪難預測？手機孖寶仲值得憧憬？
亞洲時段現貨金曾高見每安士1,950美元水平，推動金礦股齊齊升，金價仲有得上？邊隻金礦股可以追落後？
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